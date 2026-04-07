Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che l’interpretazione di Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly non sia stata ispirata a Anna Wintour, come si era creduto finora, ma a due registi noti. La protagonista di diversi film ha dichiarato di aver preso spunto da queste figure del mondo cinematografico per costruire il personaggio. La supposizione di un collegamento diretto con la direttrice di una nota rivista di moda non trova conferme nelle sue parole.

Per quasi vent’anni, il mondo del cinema ha dato per scontato che Meryl Streep avesse modellato la sua indimenticabile Miranda Priestly su Anna Wintour, la potente direttrice di Vogue. Dopotutto, il romanzo di Lauren Weisberger da cui è tratto Il diavolo veste Prada si ispirava proprio all’esperienza dell’autrice come assistente della stessa Wintour. Eppure, la verità è ben diversa e sorprendente. Durante una recente apparizione al Late Show with Stephen Colbert, l’attrice premio Oscar ha finalmente rivelato le vere fonti di ispirazione per il suo personaggio: non la direttrice di Vogue, ma due leggendari registi di Hollywood, Mike Nichols e Clint Eastwood. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ma quale Anna Wintour: Meryl Streep si è ispirata a due registi famosi per la sua Miranda

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Anna Wintour: Culture, Influence, and the Power of Decisive Leadership

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