A partire dal primo maggio, a Dugenta entra in vigore una convenzione triennale tra l’amministrazione comunale e l’associazione “Il Cireneo” per rafforzare le attività della Protezione Civile. L’accordo mira a migliorare la prevenzione e la gestione delle emergenze sul territorio, coinvolgendo volontari e risorse locali. La collaborazione si inserisce nel quadro delle iniziative per garantire interventi tempestivi e coordinati in caso di calamità naturali o altre criticità.

Oggi, 28 aprile 2026, presso la sede comunale, è stata siglata la convenzione per la promozione e l’attuazione delle attività di Protezione Civile tra il Comune di Dugenta e l’Associazione di Volontariato “Il Cireneo”. La convenzione rappresenta un passo significativo per il potenziamento delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sia di natura naturale che antropica. In particolare, il contributo dell’Associazione “Il Cireneo” consentirà di valorizzare competenze, esperienza e presenza operativa sul territorio, a supporto delle funzioni istituzionali dell’Ente. L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’intesa raggiunta, sottolineando l’importanza del volontariato quale risorsa fondamentale per la tutela della comunità e del territorio.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Dugenta, accordo con “Il Cireneo” per rafforzare la Protezione Civile

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