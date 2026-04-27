Farmacie come i bancomat | altro assalto bandito armato di forbici

Lo scorso 26 aprile, una farmacia è stata rapinata da un uomo travisato con il volto coperto e armato di forbici. L'assalto è avvenuto durante il turno domenicale, quando c'era meno personale e clienti, e l'aggressore ha minacciato il personale per impossessarsi del denaro in cassa. L'episodio si inserisce in una serie di furti simili, paragonati a rapine ai bancomat per la modalità.

Il volto travisato e con un paio di grosse forbici ha assaltato una farmacia lo scorso 26 aprile, approfittando del turno domenicale — con meno personale e utenti rispetto ai giorni lavorativi —, per prendere i soldi in cassa minacciando costantemente il personale presente. Una volta ottenuto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Un altro assalto a un bancomat nella notteUna violenta esplosione ha fatto saltare in aria nel corso della notte, intorno alle 4. Leggi anche: Un altro assalto a un bancomat in provincia di Foggia: banditi in fuga a mani vuote Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Registratori di cassa e Pos, scade il 20 aprile l’abbinamento obbligatorio. Ecco come procedere; Per prelevare i contanti ora serve sempre il documento: se non ce l'hai non ti danno i soldi. Accordo Federfarma-Banca Ifis. Cossolo: Ora Credifarma potrà assicurare alle farmacie nuovi prodotti finanziariCon l'accordo sottoscritto ieri la Finanziaria sarà partecipata da Banca IFIS al 70% e da Federfarma dal 30%. Credifarma potrà tornare ad essere perno delle attività economiche della farmacia con ... quotidianosanita.it Banca Ifis e BEI: 200 milioni per sostenere le farmacie italiane, focus su imprenditoria femminile e coesioneBanca Ifis e BEI presentano un piano da 200 milioni per finanziare le farmacie italiane, con focus su imprenditoria femminile e territori svantaggiati La Banca europea per gli investimenti (BEI) e ... affaritaliani.it Sulla precompilata appaiono anche gli scontrini delle farmacie a 0€ - facebook.com facebook Il progetto ReMed di Novo Nordisk cresce in Italia e prova a colmare un vuoto poco esplorato: il recupero dei dispositivi medici. Oltre 1,5 tonnellate già raccolte e una rete capillare che coinvolge farmacie e territori x.com