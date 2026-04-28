due ottimi motivi

Disse Pertini: “Non c’è libertà senza giustizia sociale”. Ma noi abbiamo fatto il contrario Giampiero Cannella sottosegretario alla Cultura: proprio la persona giusta al posto giusto. Beatrice Venezi dopo il licenziamento: “Offesa e bullizzata per mesi. Mi sono fatta da sola, non piaccio alla Casta” Minetti accusa il “Fatto”: “Lesa la mia reputazione, agirò in giudizio”. Ma non entra nel merito La grazia a Minetti può essere annullata? I casi di revoca e l’ipotesi contro-decreto: i dubbi su uno scenario senza precedenti Grazia a Minetti, se la premier ritrova il bunga bunga sul suo cammino. E Nordio non può più far ricorso alla “immunità meloniana” Via libera del ministero a nuove indagini (leggi).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ecco top 2 motivi

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Generali, quanti ottimi motivi perché Assogestioni non presenti una lista inutile all’assemblea del 24 aprileCi sono precedenti pesanti nei quali Assogestioni ha deciso di non presentare una lista di minoranza nei rinnovi di board. In Generali c’è il rischio concreto di favorire l’ingovernabilità della ... milanofinanza.it

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Centro ippico Lo sperone due ottimi risultati sia per Laura Bettisti che per Matteo Arcidiacono che concludono questa gara entrambi in seconda posizione. Fieri di voi e dei vostri compagni di vita. @balla_lattisti @arciimatteo @giorgio_mazzucchelli #Scuol facebook

Mi pare di capire da ciò che scrive l’ottimo @capuanogio che esistono sul caso #Rocchi due verità : quella del PM Ascione e quella di altri esponenti della procura di Milano che forse sono i vertici. Giusto Al momento “il concorso con ignoti” è un mistero:sara x.com