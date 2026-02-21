Oltre due milioni di lombardi hanno rinunciato a curarsi nell’ultimo anno per due motivi
Oltre due milioni di lombardi hanno smesso di seguire le cure mediche nell’ultimo anno. La principale causa sono le lunghe attese per ottenere appuntamenti e visite nella sanità pubblica. Molti evitano anche di rivolgersi al privato a causa dei costi elevati. La situazione si riflette in un aumento delle persone che rinunciano alle terapie essenziali. La questione riguarda un’ampia fetta di popolazione e si manifesta con casi di malattie trascurate.
Milano – Oltre due milioni di lombardi hanno rinunciato a curarsi nell’ultimo anno per due ragioni: i tempi d’attesa lunghi per esami e visite specialistiche nella sanità pubblica, i costi eccessivi del privato. L’istituto di indagini statistiche indipendente mUp Research ha calcolato per Facile.it e Prestiti.it che, nel 2025, il 79% dei pazienti ha fatto ricorso, almeno una volta, al regime di solvenza con una spesa media per prestazione in una struttura privata di quasi 365 euro. Più di 190mila lombardi sono stati costretti a chiedere un prestito alle finanziarie, in famiglia o agli amici. ospedale medici corsia Un dato che negli ultimi dieci anni è cresciuto: se nel 2015 le domande di credito finalizzato alle spese sanitarie rappresentavano il 3,1% del totale, negli ultimi dodici mesi hanno inciso per il 4,6%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
