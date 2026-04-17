Sempre più persone scelgono detergenti viso in polvere, lasciando alle spalle i tradizionali saponi ricchi di tensioattivi. Questi nuovi prodotti offrono formule più delicate e adattabili alle diverse esigenze della pelle, grazie a texture che si trasformano durante l’uso. La tendenza si sta diffondendo come alternativa più gentile e personalizzabile per la pulizia quotidiana del viso.

Addio vecchie bolle di sapone (ricche di tensioattivi). Oggi la perfetta pulizia del viso passa attraverso formule affini alla pelle e texture trasformiste, decisamente più delicate. Perché, si sa, alla fine, tra stress, sole e smog, siamo diventati tutti un po’ sensibili. Largo, dunque, agli oli che si trasformano in latte, ai burri che diventano oli e, soprattutto, alle polveri che diventano mousse. La polvere detergente è, infatti, uno dei must have del momento. Ad apprezzarla sono anche le consumatrici coreane e asiatiche, da sempre attente alla bellezza propria pelle. Se non altro perché, nonostante la sua delicatezza, la cleansing powder va ben oltre il concetto di pulizia, spesso abbracciando anche quello di esfoliazione.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Esistono almeno tre ottimi motivi per passare al detergente viso in polvere

5 Detergenti Viso Top per Pelle Grassa

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