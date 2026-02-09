Firenze si allontanano di casa | la polizia municipale rintraccia due persone scomparse

La polizia municipale di Firenze ha trovato due persone scomparse in poche ore. Un ragazzo minorenne e una donna di 89 anni erano usciti di casa senza avvisare e sono stati rintracciati e riconsegnati ai loro familiari. L’intervento rapido ha evitato peggiori conseguenze e ha portato alla riunione con i propri cari.

Firenze, 9 febbraio 2026 - Due interventi nel giro di poche ore per la polizia municipale, che giovedì pomeriggio ha rintracciato e riaffidato ai familiari un ragazzo minorenne e una donna di 89 anni, entrambi allontanatisi da casa senza avvisare. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 15.30 in via Baracca. Una pattuglia del reparto di Rifredi ha notato un giovane che attraversava la strada con atteggiamento incerto e disorientato. Fermato dagli agenti, il ragazzo, dopo un'iniziale diffidenza, ha spiegato di voler andare a comprare un portafoglio. Le sue risposte, però, sono apparse confuse e contraddittorie, facendo emergere una situazione di vulnerabilità.

