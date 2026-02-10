Si sente male al ristorante il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi salva commensale

Un uomo si è sentito male mentre cenava in un ristorante di Milano sabato sera. La richiesta di aiuto è arrivata subito, e in pochi minuti sono arrivati i soccorritori. La macchina dei soccorsi ha agito rapidamente, portando l’uomo in ospedale. Per fortuna, le sue condizioni non sono gravi. La prontezza degli operatori ha evitato il peggio.

Un momento di grande apprensione si è trasformato in un esempio di efficienza operativa, quando sabato 7 febbraio, intorno alle 22.30, all’interno di un ristorante di Torremaggiore, un uomo poco più che sessantenne è stato colto da una lipotimia improvvisa, un repentino alo di pressione che gli.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Questa notte a Settimo Torinese un uomo di 47 anni è stato colto da un arresto cardiaco.

Una donna di Caserta, rimasta sola in casa, ha avuto un incidente domestico e si è ferita.

