Due giorni e mezzo per un metro Locchi e Stella Fi | A Firenze il cantiere più lento d' Italia

A Firenze i lavori di rifacimento dello spartitraffico centrale tra via lungo l'Affrico e viale De Amicis richiedono due giorni e mezzo per completare un metro. La durata dei lavori è stata evidenziata da due esponenti politici di Forza Italia, che hanno commentato la lentezza del cantiere, considerato il più lento d'Italia. Il cantiere si trova tra il cavalcavia e viale Duse.

“Due giorni e mezzo per fare un metro: questo è lo stato dei lavori di rifacimento dello spartitraffico centrale fra via lungo l'Affrico e viale De Amicis, dal cavalcavia fino al Viale Duse”. La denuncia arrivata da Alberto Locchi e Marco Stella, rispettivamente consiglieri comunale e regionale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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