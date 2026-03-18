Nuovo mezzo per la Stella d’Italia Mano tesa ad anziani e malati
È stato consegnato un nuovo Fiat Doblò destinato al trasporto di anziani e malati a Spoleto e nella Valnerina. Questo veicolo si aggiunge ai mezzi già in uso per migliorare i servizi di assistenza alle persone con difficoltà di mobilità nella zona. La consegna è avvenuta recentemente e mira a garantire un supporto più efficiente a chi ha bisogno di spostarsi.
La Stella d’Italia rinforza la “flotta“ dei mezzi: è arrivato un nuovo Fiat Doblò per il trasporto delle persone con difficoltà di mobilità di Spoleto e della Valnerina. Il progetto si chiama “Muoversi & non Solo“ ed è promosso dell’associazione di pubblica assistenza Stella d’Italia Spoleto insieme a Eventi Sociali, azienda pubblicitaria di Arezzo, che realizza progetti ad alto valore sociale e sanitario a supporto delle associazioni e dei comuni grazie al prezioso contributo delle aziende private. Il progetto è stato presentato ieri mattina a Spoleto alla presenza di Gianni Fernetti presidente di Stella d’Italia Spoleto insieme al vice presidente Gianfranco Bellini, al direttore Andrea Massari e ai volontari, Lara Gentili, Lorella Filippucci, Michele Laurenzi e Luca Biagiotti di Eventi sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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