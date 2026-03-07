Due furti sono stati segnalati nella stessa scuola di Seveso nei giorni scorsi, con computer e tablet sottratti. I Carabinieri della locale stazione hanno poi scoperto che i dispositivi erano stati trovati in casa di un uomo di 31 anni residente in città. Quest’ultimo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Due furti in pochi giorni nella stessa scuola di Seveso, computer e tablet trovati in casa di un 31enne del posto

Seveso: computer e tablet rubati a scuola, la refurtiva trovata in casa di un 31enneSeveso, 7 marzo 2026 – Due furti in pochi giorni nella stessa scuola, i carabinieri trovano la refurtiva a casa di un 31enne del paese, che stavano...

Una selezione di notizie su Due furti.

Temi più discussi: Due furti in pochi giorni nella stessa scuola di Seveso, computer e tablet trovati in casa di un 31enne del posto; Rubate due auto in pochi minuti: intera famiglia resta a piedi nel parcheggio del centro commerciale; Raid notturno a Centocelle: sette auto saccheggiate in pochi minuti, presi i ladri; Altri due furti nella notte: oltre a via Roma colpita anche piazza Ponterosso.

Due furti in pochi giorni nella stessa scuola di Seveso, computer e tablet trovati in casa di un 31enne del postoI Carabinieri della Stazione di Seveso hanno denunciato a piede libero un uomo di 31 anni residente in città con l'accusa di ricettazione. Il blitz è ... ilnotiziario.net

Furti in due supermercati: arrestati in cinqueI colpi sono stati messi a segno mercoledì pomeriggio a Orte e a Nepi, i carabinieri hanno bloccato i ladri poco dopo ... civonline.it

Due furti in pochi giorni nella stessa scuola, i carabinieri trovano la refurtiva a casa di un 31enne del paese, che stavano perquisendo per altro reato. Sono stati recuperati 26 tablet e 5 computer notebook rubati in due occasioni ravvicinate alla scuola di via facebook