A Villaricca, un uomo di 39 anni è stato arrestato due volte in pochi giorni dai Carabinieri. La prima volta per aver tentato di rubare rame da una cabina Enel in via Napoli, e la seconda volta dopo aver subito una scossa elettrica durante un tentativo di furto. L’arresto è avvenuto mentre l’uomo cercava di asportare materiale dalla stessa cabina.

Non si ferma neanche dopo un arresto e una scossa elettrica. Un 39enne bulgaro, Martin Yordanov, è stato arrestato nuovamente dai Carabinieri mentre tentava di rubare materiale da una cabina Enel in via Napoli, a Villaricca. L’uomo era già finito in manette lo scorso 23 marzo a Melito, dove stava cercando di sottrarre rame da una cabina elettrica all’interno di un condominio. In quell’occasione era stato fermato anche grazie a una scossa elettrica che ne aveva interrotto l’azione. Trasportato dal 118 e giudicato in condizioni stabili, era stato poi arrestato dai militari. Nonostante il precedente episodio, il 39enne ha tentato nuovamente il colpo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca, dopo la scossa elettrica ci riprova: ladro di rame arrestato due volte in pochi giorni

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