Due daspo urbano e tre fogli di via Coinvolti anche minorenni

Nelle ultime settimane, il Questore di Arezzo ha adottato due provvedimenti di Daspo urbano e ha emesso tre fogli di via. Sono stati coinvolti anche minorenni, che sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi in seguito a episodi di reati predatori e altri reati contro il patrimonio verificatisi nel territorio della provincia.

Nel corso delle ultime settimane, il Questore della provincia di Arezzo ha emesso 2 Dacur, meglio noti come Daspo urbano nei confronti di altrettanti minorenni identificati e denunciati all'Autorità Giudiziaria per aver messo in atto, negli ultimi periodi, una serie di reati predatori e contro la.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Polizia: Daspo urbano per due minorenniArezzo, 28 aprile 2026 – Prosegue l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità su Arezzo e provincia. Como, due “buttadentro” multati sul lungolago: per loro anche un "Daspo urbano" di 48 oreDue dipendenti di una società di noleggio barche sanzionati dalla polizia locale: ordine di allontanamento dall'area per due giorni Sanzione e ordine... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rissa per gelosia fuori dalla discoteca: denunciati dai carabinieri sette giovani e applicati Daspo Urbani; Polizia di Stato – O.P.S. - Operazione Parma Sicura: attività svolta dal 13 al 25 aprile 2026 - Polizia di Stato; Nel 2026 ancora la piaga dei parcheggiatori abusivi: intervengono polizia locale e vigilanti; Coinvolto in un litigio dentro un locale: scatta il Daspo urbano per un 26enne. Polizia: Daspo urbano per due minorenniArezzo, 28 aprile 2026 – Prosegue l’azione di prevenzione e contrasto alla c riminalità su Arezzo e provincia. Nel corso delle ultime settimane, il Questore della provincia di Arezzo ha emesso nr. 2 D ... lanazione.it Sassaiole e aggressioni allo stadio, emessi due Daspo a Corigliano-RossanoDisordini agli incontri Rossanese-PraiaTortora e Rossano Scalo-Montegiordano: sanzionati un tifoso e un calciatore ... corrieredellacalabria.it DUE DASPO LEGGI: https://shorturl.at/oNoLw - facebook.com facebook IL QUESTORE EMETTE DUE DASPO PER I DIRIGENTI SPORTIVI DI LAVORATE E BRACIGLIANO Il Questore della Provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti D.A.S.P.O (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nei confronti di... x.com