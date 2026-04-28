Due crisi energetiche a confronto | il precedente del 1973

Da ilgiornale.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Attualmente si registra una crisi energetica innescata dal conflitto tra alcune nazioni in Medio Oriente, con l'aggravante della chiusura dello Stretto di Hormuz. Questa situazione ha portato a un aumento dei prezzi del petrolio e a una riduzione delle forniture globali. La crisi attuale è stata paragonata allo shock petrolifero del 1973, quando l'embargo imposto da alcuni paesi produttori di petrolio portò a un forte aumento dei costi energetici a livello mondiale.

La crisi energetica in corso, iniziata con lo scoppio della guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran, e aggravata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, rischia di richiamare alla mente lo shock del 1973. Certo, quest'ultima fu un evento molto più grave (almeno per il momento) rispetto a quanto sta accadendo oggi. Tra i due periodi storici esiste però qualche affinità che vale la pena analizzare. Anche e soprattutto alla luce della decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'Opec, ossia dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. La crisi energetica del 1973. Facciamo un salto nella storia e torniamo al 1973...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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