Oggi si discute di crisi energetiche confrontandole con quelle degli anni Settanta. Le crisi petrolifere condividono alcune caratteristiche, ma ogni episodio si sviluppa in modo diverso. Se il conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran dovesse durare nel tempo, potrebbero verificarsi conseguenze gravi per il mercato globale dell’energia. La situazione attuale viene analizzata con attenzione, senza ipotesi o conclusioni prematuri.

Meloni vuole le accise mobili ma il decreto in Cdm slitta. I conti del Mef e la cabina di regia al Mimit Tutte le crisi petrolifere si assomigliano, ma ciascuna si sviluppa a modo suo. Se il conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran si cronicizzerà, potrebbero esserci “conseguenze catastrofiche”, ha detto Amin Nasser, Ceo di Aramco (la compagnia di stato saudita, la più grande del mondo). Come negli anni Settanta? Forse sì, ma più probabilmente no. Rispetto agli choc del passato, quello attuale presenta alcune differenze fondamentali, non solo nell’evento scatenante, ma soprattutto nel contesto all’interno del quale si cala. La più importante, come ha notato ieri Guido Tabellini su Repubblica, è che il mondo è meno dipendente dall’energia in generale e dal petrolio in particolare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Crisi energetiche a confronto: oggi non siamo negli anni Settanta

Articoli correlati

Il G7 valuta il rilascio delle scorte di greggio, ma non siamo in uno scenario di crisi stile anni Settanta“Non siamo ancora a quel punto”, ha detto il ministro dell’Economia francese, Roland Lescure, per riassumere la posizione del G7, convocato d’urgenza...

Al Bracco, “Tre pecore viziose” di Scarpetta rivive negli anni SettantaDal 5 febbraio il Teatro Bracco di Napoli accoglie “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta, proposto in una nuova versione scenica con...

DEGENERATES | COMEDY | Full Movie in English

Tutti gli aggiornamenti su Crisi energetiche

Temi più discussi: Tariffe. Cisl: Il Governo apra un confronto con le parti sociali per monitorare la crisi, tagliare i costi energetici a famiglie e imprese e attivare ammortizzatori sociali specifici - CISL; Iran: la settima crisi energetica in 70 anni; La guerra in Iran e la chiusura di Hormuz infiammano il prezzo di gas e petrolio: l’Ue rischia una nuova crisi energetica; Crisi energetica e caro bollette, Greenpeace: Paghi chi sta facendo profitti sulle guerre.

Crisi energetica, l’Italia tra le più esposte: l’inflazione rischia di andare alle stelleLa guerra in Iran e la conseguente crisi energetica dovuta al blocco delle navi che transitano dallo stretto di Hormuz, potrebbe costare molto cara e all’Italia in particolare. Lo mette nero su bianco ... affaritaliani.it

Iran, la crisi energetica e la corsa contro il tempo per sostenere i già fragiliGli sviluppi del conflitto in Iran rischiano di aggravare la situazione di più di 2 milioni di famiglie in condizioni di povertà energetica, che pagherebbero un prezzo salato in termini di rincari. Ma ... vita.it

“Questa situazione aiuta Putin e può diventare la madre di tutte le crisi energetiche” Francesca Basso, @Corriere x.com

CARO BOLLETTE - Dopo l’escalation in Medio Oriente salgono le quotazioni energetiche e torna lo spettro della crisi del 2022. L’associazione dei consumatori: “Servono aiuti più ampi e un tavolo di confronto” facebook