Due chili di cocaina e sei proiettili | due persone in arresto a Jesolo

Nella zona di un bar di Jesolo, un’attività di controllo ha portato all’arresto di due persone, un cittadino italiano e uno straniero. Durante una perquisizione, sono stati trovati in possesso di due chili di cocaina e sei proiettili. La squadra mobile di Venezia ha condotto le indagini, che sono iniziate dopo aver notato un traffico sospetto nella zona. L’intervento si è concluso con l’arresto dei due soggetti coinvolti.

Un viavai sospetto e frequente nei pressi di un bar di Jesolo: è partita da qui l'attività investigativa della squadra mobile di Venezia che giovedì scorso ha permesso di arrestare due persone, un cittadino italiano e uno straniero, trovati in possesso di due chili di cocaina.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate 10mila euro in contanti e oltre due chili di cocaina: arrestati due fratelliUn'operazione della guardia di finanza di Firenze e Pisa ha portato nelle scorse ore al sequestro di una pistola revolver con matricola abrasa,... Lite in strada tra due persone, uomo colpito all'addome con due fendenti: un arresto per tentato omicidioNell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri del Nucleo Operativo e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Diecimila euro in contanti e oltre due chili di cocaina, arrestati due fratelli; In auto con oltre due chili di cocaina, arrestati due fratelli; Droga pronta per il take away: sette chili di cocaina nascosti in un appartamento; Sotto al letto nascondevano 150 chili di cocaina, tre trafficati arrestati dalla polizia. Due kg di fumo e coca nella scatola delle scarpe: il pusher scappa di corsaSequestrati due chili di fumo e cocaina nascosti in auto all’interno di una scatola di scarpe, ma il pusher scappa di corsa tra le campagne. Era già stato identificato e per questo è ora ricercato a ... umbria24.it Nascondono 150 chili di cocaina in casa, uno di loro ha 20 panetti in un vano segreto dell’auto: 3 albanesi arrestatiPREGANZIOL (TREVISO) - Li avevano abilmente nascosti all'interno di un vano dell'auto azionabile solo elettromagneticamente, occultato al di sotto dei sedili anteriori. Venti panetti ... ilgazzettino.it Operazione della guardia di finanza tra Firenze e Pisa: arrestati due fratelli dopo un pedinamento. Sequestrati oltre 2 chili di cocaina, 10mila euro in contanti e una pistola con matricola abrasa. Segui @corrieretoscano per restare aggiornato su tutto ciò che - facebook.com facebook In auto con oltre due chili di cocaina, arrestati due fratelli. Operazione della Gdf: sequestrata anche una pistola con matricola abrasa #ANSA x.com