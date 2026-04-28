Due aziende palermitane volano in Burkina Faso | gettate le basi per progetti strategici alla crescita del Paese
Due aziende di Palermo, insieme ad altre otto imprese italiane, sono in Burkina Faso per rafforzare i legami con il governo locale. Le aziende italiane sono partite con l’obiettivo di avviare progetti strategici che possano contribuire alla crescita economica del paese africano. L’iniziativa mira a consolidare le relazioni commerciali e a favorire opportunità di collaborazione tra le imprese italiane e le autorità burkinabe.
Due aziende palermitane volano in Burkina Faso insieme ad altre otto aziende italiane per consolidare i rapporti con lo Stato dell’Africa Occidentale. Si tratta di Italtekno, azienda leader nel settore dell’energia rinnovabile, guidata da Guglielmo Speciale e di Salerno Packaging, azienda leader.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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