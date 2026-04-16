Critiche alla democrazia | il capitano Traoré parla il linguaggio dei giovani del Burkina Faso e piace

Il capitano Traoré è una figura che utilizza un linguaggio vicino ai giovani del Burkina Faso, e questa sua caratteristica viene apprezzata. È una presenza costante, indossa sempre gli stessi abiti, che siano incontri con i leader, discorsi pubblici o atti ufficiali. La sua scelta stilistica e comunicativa si riflette in ogni occasione, creando un’immagine coerente e riconoscibile.

Li indossa sempre. Anche quando stringe la mano ai capi di stato, anche quando parla alle folle, anche quando firma i decreti. I guanti militari di Ibrahim Traoré sono diventati un simbolo — di guerra, certo, ma anche di qualcosa che in Burkina Faso moltissimi leggono come integrità. Come se toglierli significasse cedere. Li aveva anche durante la conferenza stampa dello scorso 2 aprile in cui il Capitano si è seduto davanti alle telecamere della tv pubblica e ha parlato per più di due ore. Presente anche la Rai italiana e Sky News britannica, a cui non sono state chieste in anticipo le domande. Fatto rarissimo. Quello che ha detto non stupisce chi lo segue da vicino, come la numerosa comunità burkinabè italiana: “Non stiamo nemmeno parlando delle elezioni, prima la gente deve dimenticare la democrazia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Critiche alla democrazia: il capitano Traoré parla il linguaggio dei giovani del Burkina Faso e piace Notizie correlate Il capo della giunta militare in Burkina Faso ha opinioni forti sulla democraziaIbrahim Traoré, il leader della giunta militare che dal 2022 governa il Burkina Faso, nell’Africa occidentale, ha detto che gli abitanti del paese... Leggi anche: Garofalo Health Care S.p.A lancia il progetto del “Fernanda Medical Center” in Burkina Faso Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Traoré (Burkina Faso) chiude alla democrazia: Non ci appartiene è roba degli occidentali; Burkina Faso. Il regime militare archivia l’idea di democrazia e consolida il potere; BURKINA FASO. Il leader militare Traoré: la Democrazia uccide. BURKINA FASO. Il leader militare Traoré: la Democrazia uccideIl leader militare del Burkina Faso, il capitano Ibrahim Traoré, che ha preso il potere con un colpo di stato nel settembre 2022, ha dichiarato pubblicamente ai giornalisti il 3 aprile durante una tav ... agcnews.eu Il capo della giunta militare in Burkina Faso ha opinioni forti sulla democraziaIn un'intervista alla tv di stato ha detto che gli abitanti del paese «devono dimenticarsene» perché «non fa per noi» ... ilpost.it La città di Quarto accoglie la comunità del Burkina Faso Nella Chiesa del Divin Maestro... - facebook.com facebook Il capo della giunta militare in Burkina Faso ha opinioni forti sulla democrazia x.com