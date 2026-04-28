Due ragazzi di 14 anni sono stati trovati nel Casertano dopo essere scomparsi dalla loro abitazione a Catanzaro nei giorni scorsi. La Polizia di Stato ha rintracciato i minori, i quali non avevano avvisato i familiari del loro allontanamento. I genitori avevano segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche e sono riuscite a individuare i giovani.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha individuato due minori di 14 anni che nei giorni scorsi erano allontanati dalle abitazioni in cui vivevano a Catanzaro, senza fornire?alcuna comunicazione ai familiari, che hanno però prontamente denunciato l’accaduto alle Forze dell’Ordine. La Questura di Catanzaro ha immediatamente avviato le ricerche, diramando le?informazioni a tutti gli uffici di Polizia presenti sul territorio nazionale. E così il personale della Polizia Stradale di Caserta Nord ha intensificato i controlli sugli autobus di linea a lunga percorrenza, e proprio nel corso di tali?verifiche, è stato fermato un pullman diretto a Roma, in transito sull’autostrada Caserta-Salerno, a bordo del quale sono stati individuati i due minori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Due 14enni si allontanano da casa a Catanzaro, rintracciati nel Casertano

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