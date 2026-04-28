Ducati ha dato il via libera al rinnovo di Marc Marquez, mentre si definiscono le sorti di Bulega. La casa motociclistica sta valutando le opzioni per il futuro del pilota italiano, in vista del nuovo modello 850 in programma per il regolamento del 2027. La decisione su Bulega potrebbe influenzare la composizione della squadra nelle prossime stagioni.

? Cosa sapere Ducati conferma il prossimo rinnovo di Marc Marquez e valuta il futuro di Bulega.. La strategia tecnica punta al nuovo modello 850 per il regolamento 2027.. Il rinnovo tra Ducati e Marc Marquez è ormai vicino, secondo quanto comunicato da Claudio Domenicali durante un’intervista a GPOne. Il vertice di Ducati Corse ha confermato che la formalizzazione dell’accordo avverrà in tempi brevi, mentre sul futuro di Nicolò Bulega si valutano diverse strade tra Moto GP e Superbike. A Jerez le attività proseguono con i test ufficiali della MotoGP, programmati fino alle ore 18. Il lavoro in pista segue il recente weekend spagnolo conclusosi con il successo di Alex Marquez.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ducati, via libera a Marquez: si decide il futuro di Bulega

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