Ducati prime mosse 2026 | rinnovo Marquez vicino Bagnaia carico ma il futuro è incerto

Kuala Lumpur-Buriram: in aereo 1.396 chilometri, uno più uno meno. Non si tratta solamente della distanza geografica tra il tracciato di Sepang, in Malesia, e il Chang International Circuit di Buriram, in Thailandia, le due piste teatro dei primi due test ufficiali MotoGP della stagione 2026. È un percorso che segna la marcia di avvicinamento al primo appuntamento iridato del nuovo campionato che, dopo i prossimi test finali del 21 e 22 febbraio, prenderà il via dal 27 febbraio all'1° marzo sulla pista thailandese, caratterizzata dal layout stop-and-go come gli altri circuiti concepiti dall'architetto tedesco Hermann Tilke. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ducati, un 2026 carico di storia: tra Marquez, Bagnaia e il peso del centenarioIl 2026 segna un anno importante per Ducati, che celebra il suo centenario.

MotoGp, Ducati e il delicato rinnovo di Marquez. A rischio Bagnaia?

Bulega fa il vuoto a Phillip Island: Ducati è già di un altro pianetaPrimo giorno di test a Phillip Island: Nicolo Bulega leader con la Ducati, Axel Bassani secondo con Bimota. msn.com

Priorità a Marquez, Acosta è il futuro: Dall’Igna disegna le mosse DucatiL’arrivo sulle piste da sci di Pecco Bagnaia e Marc Marquez è stato decisamente a effetto, dato che i ducatisti sono giunti in sella alle Desmo 450 MX da Cross. Uno show nel momento ormai tradizionale ... tuttosport.com

Andrea Bonacorsi in questa chiacchierata racconta le sue prime impressioni della Ducati Desmo450MX! Buona visione facebook

#MotoGP #SepangShakedown Ducati ha cucinato! Nella prima giornata dei Shakedown Test di Sepang con Michele Pirro si è vista la nuova aerodinamica 2026. Molto diversa rispetto alla versione 2025 (diretta discendente della 2024 e progenitrici con pochi x.com