Ducati prime mosse 2026 | rinnovo Marquez vicino Bagnaia carico ma il futuro è incerto

Ducati si prepara per il 2026, con il rinnovo di Marquez che si avvicina, dopo aver deciso di restare nel team. Marquez ha incontrato i dirigenti a Bologna, cercando un accordo che duri almeno due anni. Nel frattempo, Bagnaia si mostra motivato, ma il suo futuro rimane incerto, con alcune trattative ancora in corso. I test in Thailandia si avvicinano, e la squadra si concentra sulle ultime verifiche prima dell'inizio della stagione. Per Marquez, la durata dell’accordo è ancora da definire: il team preferisce un contratto di due anni, mentre il pilota spagnolo spinge per un accord

Kuala Lumpur-Buriram: in aereo 1.396 chilometri, uno più uno meno. Non si tratta solamente della distanza geografica tra il tracciato di Sepang, in Malesia, e il Chang International Circuit di Buriram, in Thailandia, le due piste teatro dei primi due test ufficiali MotoGP della stagione 2026. È un percorso che segna la marcia di avvicinamento al primo appuntamento iridato del nuovo campionato che, dopo i prossimi test finali del 21 e 22 febbraio, prenderà il via dal 27 febbraio all'1° marzo sulla pista thailandese, caratterizzata dal layout stop-and-go come gli altri circuiti concepiti dall'architetto tedesco Hermann Tilke. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

