Droga in casa carabinieri arrestano 23enne | segnalata la convivente 21enne

I carabinieri di Oliveri, nel Messinese, hanno arrestato un 23enne del luogo in flagranza di detenzione di droga con l’accusa di spaccio. Durante l’operazione sono state trovate sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione dell’uomo. La convivente di 21 anni è stata segnalata alle autorità competenti. L’arresto si inserisce in un’attività di controllo volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Operazione antidroga dei carabinieri a Oliveri, nel Messinese, dove i militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato in flagranza un 23enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Truffa segnalata da altri anziani: i carabinieri arrestano un 19enne a Azzano

I carabinieri arrestano un 64enne per droga. In casa 203 grammi di marijuanaI carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 64enne...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Carabiniere scopre 2,5 milioni di euro di droga a Roma: Avevo finito il turno, ma qualcosa mi ha insospettito; Nova Milanese, due arresti per droga: addosso e a casa hashish, cocaina e contanti; Otto chili di droga in casa: arrestato dai carabinieri; Mezzo chilo di marijuana e una serra artigianale in casa: arrestato un uomo ad Ameno.

Droga in auto e in casa, blitz dei CarabinieriDesio — Sorpreso in auto con droga, bilancino e contanti: arrestato un 44enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato lo scorso 20 aprile dai Carabinieri della Sezione Radiomobile ... mbnews.it

Palermo, trovato con droga e armi in casa: arrestato 27ennePALERMO – Trovato con 100 dosi di hashish, 4mila euro in contanti e con due tirapugni e un taser in casa. Arrestato dai carabinieri di piazza Verdi un 27 enne. livesicilia.it

Colto da malore, in casa aveva un market della droga. E' accaduto a Cividale. Dopo le cure, 38enne denunciato per detenzione ai fini di spaccio Un "supermercato" della droga in casa: è quanto hanno scoperto i soccorritori che hanno prestato aiuto a un 38en - facebook.com facebook

#SriLanka Si fingevano monaci buddisti ma avevano 110 kg di droga nei bagagli: arrestati 22 uomini all’aeroporto internazionale di Bandaranaike. Arrivavano dalla Thailandia. Esponenti del clero buddista hanno condannato l’accaduto chiedendo un'indagi x.com