I carabinieri arrestano un 64enne per droga In casa 203 grammi di marijuana

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati 203 grammi di marijuana. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.