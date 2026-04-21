I carabinieri arrestano un 64enne per droga In casa 203 grammi di marijuana
I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati 203 grammi di marijuana. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 64enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Fermato, a bordo di una Fiat Panda, il 64enne è stato trovato in possesso di 6 grammi circa di marijuana.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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