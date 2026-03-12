Ostia in casa 65 chili di droga tra hashish marijuana e cocaina | arrestata

A Ostia, una donna è stata arrestata dopo essere stata trovata con 65 chili di droga nascosta in casa. Gli agenti hanno sequestrato hashish, marijuana e cocaina, scoprendo un deposito illegale all’interno dell’abitazione. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione di polizia finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Ostia, 12 marzo 2026 – Ostia custodiva in casa un vero e proprio deposito della droga, con 65 chili di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Per questo una 34enne romana è stata arrestata dalla Polizia di Stato, al termine di un’indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile e del X Distretto Lido di Roma. A far scattare l’attenzione degli agenti sarebbero state le sue uscite quotidiane con il cane di piccola taglia, sempre negli stessi orari. Un dettaglio all’apparenza ordinario, che ha però consentito agli investigatori di ricostruire le abitudini della donna e di intercettarla in strada, una volta raccolti gli elementi utili per procedere con la perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

