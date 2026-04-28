Un giovane talento italiano, che si è distinto come MVP dell'Europeo under 20 nel 2025, ha recentemente firmato con la Virtus Bologna a gennaio. Dopo un percorso che lo ha portato anche a essere considerato eleggibile per il draft NBA, si unisce ad altri atleti italiani che ambiscono al massimo livello internazionale. Tra questi, anche un altro giocatore ha espresso il desiderio di approdare in NBA, proseguendo così la sua carriera fuori dai confini nazionali.

Dopo Luigi Suigo, ora Francesco Ferrari. La Nba ha pubblicato la "entry list", la lista dei giocatori che si dichiarano in anticipo eleggibili per il draft, e oltre al lungo classe 2007 c'è anche l'ala della Virtus. Il primo giro del draft sarà il 23 giugno, il giorno seguente ci sarà il secondo. I giocatori internazionali hanno tempo fino al 13 giugno per ritirare la propria candidatura. Ferrari, 20 anni, è arrivato a Bologna a stagione in corso, dopo aver giocato la prima parte dell’annata a Cividale del Friuli, in Serie A2. La scorsa estate è stato l’Mvp dell’Europeo Under 20 vinto dall’Italia: 5.9 punti e 5.4 rimbalzi di media, con 26 punti in finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Draft, anche Ferrari si dichiara eleggibile. Dopo Suigo un altro talento azzurro sogna l'Nba

Notizie correlate

Suigo si dichiara per il Draft 2026: il lungo azzurro punta all'NbaLuiso Suigo, centro classe 2007, si è dichiarato eleggibile al draft Nba 2026, che si terrà tra il 23 e il 24 giugno.

Leggi anche: NBA, Suigo e Ferrari si candidano al Draft 2026

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Early entry list NBA Draft 2026, ci sono Luigi Suigo e Francesco Ferrari; NBA Draft 2026, oltre a Suigo c’è un altro italiano tra i giocatori eleggibili; Francesco Ferrari e Luigi Suigo entrano nel Draft NBA 2026; Due azzurri tra i 71 candidati alla early entry per il Draft NBA 2026.

NBA Draft NBA 2026: Francesco Ferrari nella early list insieme a Luigi Suigo, le statistiche della stagione · BasketFrancesco Ferrari, capitano dell'Italia U20 Campione d'Europa attualmente in forza alla Virtus Bologna, è nella lista dei giocatori internazionali che si sono dichiarati al Draft NBA 2026. olympics.com

Luigi Suigo al draft NBA: le prospettiva dopo la fuga dall’Italia con la raccomandazione di JokicLuigi Suigo al draft NBA: l’addio all’Italia, la raccomandazione di Jokic e l’assurdo paragone con Wembanyama ... sport.virgilio.it

LUIGI SUIGO SI RENDE ELEGGIBILE AL DRAFT NBA 2026! Il gigante azzurro entra nel Draft di giugno dopo la stagione in ABA Liga con il Mega Basket. I dettagli: https://www.pianetabasket.com/nba/luigi-suigo-si-rende-eleggibile-al-draft-nba-2026-359 - facebook.com facebook

#Trump #Trumpism dopo Capitol Hill e dopo l'attentato con sugo di pomodoro alla fiera agricola a Meridian del 2024 nuovo colpo di scena ad opera di una delle tante Century Fox Americane! x.com