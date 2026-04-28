Dove vedere Sinner Musetti e Cobolli tutto lo sport in tv del 28 aprile

Da gazzetta.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in televisione si potranno seguire diverse dirette sportive. Tra gli eventi in programma, si gioca la semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Inoltre, sono previste varie trasmissioni dedicate a tennis e altri sport, offrendo agli spettatori un’ampia scelta di appuntamenti. La giornata si prospetta ricca di partite e incontri trasmessi sui principali canali televisivi.

La giornata di martedì 28 aprile 2026 non sarà particolarmente ricca di partite di calcio da vedere in tv e in streaming, ma chi soffre d'insonnia potrà consolarsi con una nottata ricca di match. Infatti su Como TV in streaming ci saranno diverse sfide della Coppa Libertadores e della Sudamericana.  Per chi invece di notte preferisce dormire, nella giornata di oggi l'attenzione degli appassionati di pallone sarà tutta sulla sfida di andata delle semifinali di Champions League tra PSG e Bayern Monaco.  20 - Saudi League: Al Hilal-Damac, Sportitalia e Como TV21 - Champions League, semifinale: PSG-Bayern Monaco, Sky Sport...🔗 Leggi su Gazzetta.it

dove vedere sinner musetti e cobolli tutto lo sport in tv del 28 aprile
© Gazzetta.it - Dove vedere Sinner, Musetti e Cobolli, tutto lo sport in tv del 28 aprile

Notizie correlate

Dove vedere Cobolli, Musetti e Sonego, sport in tv del 14 aprileMartedì 14 aprile 2026 sarà una giornata decisiva per i quarti di finale di Champions League.

Dove vedere Sinner e Berrettini: tutto lo sport in tv del 9 aprileOggi, giovedì 9 aprile, proseguono le emozioni del Masters 1000 di Montecarlo, con tanti azzurri in campo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sinner e Musetti in campo oggi al Masters 1000 di Madrid. Dove vedere i match in tv; Dove e quando vedere Sinner oggi a Madrid in streaming e in TV contro Møller; Madrid, giornata italiana agli ottavi: ecco quando giocano Sinner, Musetti e Cobolli; Sinner e Musetti in campo: il programma su Sky.

dove vedere sinner musettiDove vedere Sinner, Musetti e Cobolli, tutto lo sport in tv del 28 aprileTra gli appuntamenti di oggi ci sarà anche la semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco ... msn.com

dove vedere sinner musettiDove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario 28 aprile, programma, streamingOggi, martedì 28 aprile (ore 11:00), Jannik Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra ... oasport.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.