dove vedere sinner musetti e cobolli tutto lo sport in tv del 28 aprile

Oggi in televisione si potranno seguire diverse dirette sportive. Tra gli eventi in programma, si gioca la semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Inoltre, sono previste varie trasmissioni dedicate a tennis e altri sport, offrendo agli spettatori un’ampia scelta di appuntamenti. La giornata si prospetta ricca di partite e incontri trasmessi sui principali canali televisivi.

La giornata di martedì 28 aprile 2026 non sarà particolarmente ricca di partite di calcio da vedere in tv e in streaming, ma chi soffre d'insonnia potrà consolarsi con una nottata ricca di match. Infatti su Como TV in streaming ci saranno diverse sfide della Coppa Libertadores e della Sudamericana. Per chi invece di notte preferisce dormire, nella giornata di oggi l'attenzione degli appassionati di pallone sarà tutta sulla sfida di andata delle semifinali di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. 20 - Saudi League: Al Hilal-Damac, Sportitalia e Como TV21 - Champions League, semifinale: PSG-Bayern Monaco, Sky Sport...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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