Dove vedere Cobolli Musetti e Sonego sport in tv del 14 aprile

Il 14 aprile si svolgono diverse partite di calcio e sport in tv. Tra queste, si possono seguire le gare di ritorno della Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona, oltre a incontri di altri tornei nazionali e internazionali. Tra i giocatori protagonisti ci sono Cobolli, Musetti e Sonego, che saranno in campo nelle rispettive competizioni. Le trasmissioni sportive offrono anche aggiornamenti e approfondimenti sui risultati e le classifiche.

Martedì 14 aprile 2026 sarà una giornata decisiva per i quarti di finale di Champions League. L'Atletico Madrid dovrà difendere in casa il 3 a 0 rifilato all'andata al Barcellona, mentre il Liverpool ospiterà il PSG per cercare di ribaltare la sconfitta di 2 a 0 subita all'andata. Inoltre la nazionale femminile italiana giocherà contro la Serbia per cercare di ottenere un posto ai prossimi mondiali. E nella notte si volerà in Sudamerica con le sfide di Copa Libertadores e Copa Sudamericana. 18.15 - Qualificazioni mondiali femminili: Serbia-Italia, Rai 2 e RaiPlay19 - Serie B: Catanzaro-Modena, DAZN e LAB Channel21...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dove vedere Cobolli, Musetti e Sonego, sport in tv del 14 aprile Dove vedere Musetti-Sonego, streaming gratis LIVE e diretta TV Australian OpenGiovedì 22 gennaio (con orario ancora da definire) sarà in programma il match Musetti-Sonego, valevole per il secondo turno degli Australian Open in... Dove vedere in tv Musetti-Sonego, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di derby italiano domani, giovedì 22 gennaio, quando Lorenzo... Flavio Cobolli - facebook.com facebook Flavio Cobolli x.com