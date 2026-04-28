Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi ATP Madrid 2026 | orario 28 aprile programma streaming

Oggi, martedì 28 aprile, alle ore 11:00, si svolge l'incontro tra Jannik Sinner e Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La sfida si tiene sul campo centrale del torneo, con i due tennisti pronti a darsi battaglia in questa fase della competizione.

Oggi, martedì 28 aprile (ore 11:00), Jannik Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino vorrà dare un seguito al proprio cammino, prevalendo nella sfida contro il tennista del Regno Unito e cercando di elevare proprio livello di gioco rispetto ai match precedenti. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 Un incontro che non ha uno storico dal momento che i due non si sono mai trovati l’uno contro l’altro in una partita ufficiale. Tuttavia, c’è stato modo di allenarsi insieme più volte e, da questo punto di vista, Sinner ha gonfiato il petto.🔗 Leggi su Oasport.it

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