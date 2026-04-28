Dove vedere in tv Musetti-Lehecka ATP Madrid 2026 | orario programma 28 aprile streaming

Lunedì 28 aprile si gioca la partita tra Musetti e Lehecka, valida per il torneo ATP di Madrid 2026. La sfida si svolge nella cornice del Masters 1000 e si prevede la presenza in televisione e sul web. L’incontro tra i due tennisti è programmato in un orario specifico e sarà possibile seguirlo in streaming attraverso canali dedicati. La partita rappresenta un momento importante per il percorso del giocatore italiano nel torneo.

Lorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Magica, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, il toscano si trova davanti all’ostacolo rappresentato dal ceco Jiri Lehecka, con il quale ci sono storie tennisticamente strane a livello di incroci, che pure sono solo tre. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) Nel 2022, in una fase non facile per Musetti, arrivò comunque un quarto a Rotterdam, nel quale il toscano andò vicino a raggiungere il penultimo atto, ma un ancora acerbo Lehecka lanciò segnali importanti e vinse 7-5 al terzo. Fu proprio il ceco a ripetersi a...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma 28 aprile, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Musetti-Lehecka oggi, Atp Madrid. Orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Musetti-Lehecka, ottavi Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Musetti quando gioca a Madrid? Battuto Griekspoor, sfiderà Lehecka. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti. Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma 28 aprile, streamingLorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Magica, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, ... oasport.it Musetti-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro sfida Jiri Lehecka – in ... cremonaoggi.it MADRID ATP1000 OTTAVI!MUSETTI=LEHECKA E non solo...(ore 12,30) - facebook.com facebook Matinee per Sinner domani @MutuaMadridOpen Apre il programma alle 11 vs Norrie. Musetti secondo match sul A.Sanchez vs Lehecka #Sinner #Musetti x.com