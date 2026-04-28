Dove vedere in tv Musetti-Lehecka ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Lorenzo Musetti affronta il tennista Lehecka nel torneo ATP di Madrid 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming online. L'incontro fa parte del programma ufficiale del torneo, che si svolge sul campo principale del complesso sportivo. L'orario di inizio è stato confermato, permettendo agli appassionati di seguire l'evento in tempo reale.

Lorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Magica, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, il toscano si trova davanti all’ostacolo rappresentato dal ceco Jiri Lehecka, con il quale ci sono storie tennisticamente strane a livello di incroci, che pure sono solo tre. Nel 2022, in una fase non facile per Musetti, arrivò comunque un quarto a Rotterdam, nel quale il toscano andò vicino a raggiungere il penultimo atto, ma un ancora acerbo Lehecka lanciò segnali importanti e vinse 7-5 al terzo. Fu proprio il ceco a ripetersi a Miami l’anno successivo (2° turno), mentre nel 2025 a Montecarlo, nel secondo turno, si ebbe una delle infinite e sempre più mirabolanti rimonte del numero 2 d’Italia verso quella che fu poi la finale nel Principato.🔗 Leggi su Oasport.it

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