Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Lorenzo Musetti sfiderà Tallon Griekspoor nel terzo turno del torneo ATP di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming online. L’incontro si svolgerà nel corso della giornata, con orario ancora da definire. I fan potranno seguire l’evento su canali sportivi dedicati e sulle piattaforme ufficiali del torneo.

Lorenzo Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo la bella affermazione ottenuta venerdì mattina all’esordio contro il polacco Hubert Hurkacz, superato dopo due set convincenti, il tennista italiano dovrà incrociare un rivale indubbiamente molto insidioso, che al debutto aveva regolato il bosniaco Damir Dzumhur in due autorevoli parziali. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, con l’azzurro favorito nel pronostico della vigilia. L’appuntamento è per domenica 26 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium (il Campo Centrale): ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra la rumena Sorana Cirstea e la statunitense Coco Gauff, poi toccherà al nostro portacolori.🔗 Leggi su Oasport.it

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