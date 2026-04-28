Doumbia ascesa travolgente | da un milione all’AlbinoLeffe a oltre 15 milioni Venezia sogna la A

Issa Doumbia, calciatore di grande talento, ha visto il suo valore salire da un milione di euro all’interno di un club di Serie B a oltre 15 milioni di euro, attirando l’attenzione di diversi club europei. La sua crescita si è accompagnata a una serie di prestazioni che hanno portato il Venezia a puntare sulla sua presenza in squadra. Il giocatore rappresenta ora uno degli obiettivi principali per le squadre che cercano giovani promesse.

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