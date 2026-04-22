La Roma ha inserito Issa Doumbia tra i giocatori seguiti per il centrocampo, considerando l’interesse di altri club. Il mediano del Venezia, nato nel 2003, è stato proposto dal Besiktas con un’offerta ufficiale di 15 milioni di euro. La società giallorossa continua a monitorare la situazione, senza aver ancora preso una decisione definitiva.

La Roma ha inserito Issa Doumbia nella lista dei profili monitorati per rinforzare il centrocampo. Il mediano del Venezia, classe 2003, è diventato l’obiettivo concreto del Besiktas, che ha presentato un’offerta ufficiale di 15 milioni di euro per strapparlo alla laguna. Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, il club turco avrebbe già ottenuto il sì del calciatore sui termini del contratto, ma la trattativa tra le società resta aperta, lasciando uno spiraglio alle inseguitrici. Il direttore sportivo Frederic Massara segue lo sviluppo dell’operazione insieme ad altre big italiane come Inter e Milan. Il rendimento di Doumbia in questa...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma su Issa Doumbia: il Besiktas offre 15 milioni, ma i giallorossi restano vigili

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Chi è Issa Doumbia, il Pogba italiano del Venezia che vogliono tutti: le origini ivoriane e il sogno partito in provincia; Anche il Napoli segue Issa Doumbia. Tanti club sulla rivelazione della B; Dopo Massolin l’Inter guarda ancora in Serie B: occhi su Doumbia, ci sono anche Roma e Milan; Issa Doumbia nel mirino: anche il Napoli sul talento.

Venezia, offerta da 15 milioni per Doumbia dal Besiktas: Inter, Milan e Roma osservanoIl Besiktas alza la posta: il club turco ha presentato un'offerta ufficiale di 15 milioni di euro al Venezia per Issa Doumbia, mezzala classe 2003. tuttomercatoweb.com

Issa Doumbia, il nuovo Kessié che mette Manna e mezza Europa in filaIssa Doumbia trascina il Venezia: 6 gol e 5 assist per il nuovo centrocampista nel mirino di Giovanni Manna. Tutte le cifre. ilnapolista.it

A #Venezia c'è una plusvalenza che cammina e che ha già fatto drizzare le antenne a Giovanni #Manna. Si chiama Issa #Doumbia, e al netto del pigro paragone con #Kessié, i numeri parlano chiaro: 6 gol e 5 assist in stagione, un fatturato persino superiore a - facebook.com facebook

Arrivano conferme sull'interesse del @SSCNapoli per Issa #Doumbia. Il talento di proprietà del @VeneziaFC_IT avrebbe attirato le attenzioni degli scout di Giovanni Manna e di altre società del panorama italiano e non solo. La "Freccia di Treviglio" x.com