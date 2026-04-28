Dormitorio illegale in casa e cantina Il blitz dei ghisa

Gli agenti hanno effettuato un intervento in un’abitazione dopo aver ricevuto segnalazioni da parte dei residenti. Durante il controllò sono stati trovati un dormitorio illegale all’interno di una casa e una cantina usata come affittacamere senza autorizzazione. L’attività abusiva è stata immediatamente interrotta e sono state avviate le procedure previste dalla legge. Nessuna persona è risultata ferita o coinvolta in modo illecito.

Scoperto un altro affittacamere abusivo, dopo le segnalazioni dei residenti che hanno fatto scattare il blitz degli agenti. In via Stalingrado, la polizia locale ha controllato l’ immobile, dove era stata denunciata la presenza di diverse persone sospette. Durante l’ispezione è emersa la presenza di diversi posti letto, che venivano affittati irregolarmente per diverse centinaia di euro. Una locazione abusiva che riguardava non solo l’appartamento ma anche la cantina, adibiti entrambi a dormitorio. Durante i controlli i ghisa hanno identificato 9 soggetti, risultati regolari sul territorio nazionale. Sono ora in corso accertamenti sui proprietari verso i quali saranno emessi i provvedimenti amministrativi, oltre alla denuncia penale per i reati rilevati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dormitorio illegale in casa e cantina. Il blitz dei ghisa Notizie correlate Blitz dei vigili contro la banda dei georgiani e il ghisa in cima al palazzo: ladri bloccati all’uscitaMilano, 10 marzo 2026 – La segnalazione sulla presenza di alcune persone sospette nel quartiere Feltre ha innescato un appostamento dei ghisa. Il posteggio abusivo per ncc. Blitz dei ghisa in via Gentile. Cinque driver sanzionatiLa segnalazione è arrivata la scorsa settimana dai tassisti al tavolo della commissione antiabusivismo.