La scorsa settimana, i vigili urbani hanno effettuato un intervento in via Gentile per fermare un posteggio abusivo di veicoli a noleggio con conducente. Durante l’operazione sono stati multati cinque conducenti che si trovavano in sosta senza autorizzazione. La segnalazione di questa situazione era stata fatta dai tassisti durante un incontro dedicato al problema dell’abusivismo nel settore dei trasporti.

La segnalazione è arrivata la scorsa settimana dai tassisti al tavolo della commissione antiabusivismo. E due giorni fa i ghisa del Nucleo Freccia 1, specializzati nei controlli sul trasporto pubblico non di linea, si sono presentati nell’estrema periferia nord-ovest della città, in un’area a due passi dal Cimitero Maggiore, dopo sopralluoghi e servizi di osservazione che hanno effettivamente confermato la veridicità della "dritta". All’alba, gli agenti del comandante Gianluca Mirabelli hanno passato al setaccio il parcheggio pubblico in via Gentile 6, che, secondo quanto riferito dai conducenti di auto bianche, si sarebbe trasformato da qualche tempo in un vero e proprio posteggio a cielo aperto per berline scudettate di una società di noleggio con un contratto di collaborazione con la multinazionale Uber.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il posteggio abusivo per ncc. Blitz dei ghisa in via Gentile. Cinque driver sanzionati

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