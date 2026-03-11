Auto si ribalta in via I Maggio a Como | due donne soccorse

Oggi a Como, lungo via I Maggio, un’auto si è ribaltata su un lato durante la tarda mattinata. Due donne sono state soccorse dai volontari e dai sanitari inviati sul posto. La vettura si trovava in una zona trafficata della strada quando si è verificato l’incidente. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le ambulanze.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 11 marzo 2026, a Como, dove un’auto si è ribaltata su un lato lungo via I Maggio. L’allarme è scattato intorno alle 12.40, quando sul posto sono stati attivati i soccorsi.Secondo le prime informazioni, per cause ancora da chiarire una vettura si è. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Auto sbanda e si ribalta: paura per due donne e un bambinoPaura, la scorsa notte, a Sala Consilina, dove un'automobile si è improvvisamente ribaltata nella frazione di Sant'Antonio. Leggi anche: Auto si ribalta in corso Emanuele Filiberto: ferite due donne Aggiornamenti e notizie su Auto si ribalta in via I Maggio a Como... Temi più discussi: Pisa, auto si ribalta in via Aurelia Sud: conducente ferito; Incidente a Giugliano: auto si ribalta in via Oasi Sacro Cuore; Si scontra con un'auto che si ribalta, poi fugge a tutta velocità per le strade di Villa Gordiani; Auto si ribalta in via Padre Lega a Gallarate dopo l’urto con una vettura in sosta: ferito un uomo. Pusiano, auto si ribalta all’alba: spettacolare incidente senza gravi conseguenzeSpettacolare incidente senza gravi conseguenze all’alba in centro a Pusiano: l’auto esce di strada e si ribalta in un cortile di una abitazione sotto il ciglio stradale. Il conducente, un uomo sulla t ... laprovinciadicomo.it Auto si ribalta in centro, scontro in via Uditore: grave un 17enneIntorno alle 8, un altro incidente ha provocato un ferito e pesanti ripercussioni sul traffico del centro città. Per cause ancora da accertare, infatti, un automobilista ha perso il controllo del ... livesicilia.it Batterie che durano poco, costi alti, dubbi sulla sicurezza: molte convinzioni sull’auto elettrica non trovano riscontro nei dati. Tra percezioni e passaparola, il dibattito resta distorto. Ma i numeri e gli studi aiutano a fare chiarezza. - facebook.com facebook Dolianova, schianto e auto ribaltata all'incrocio: a bordo madre e due figli, uno di 18 mesi x.com