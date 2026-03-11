Auto si ribalta in via I Maggio a Como | due donne soccorse

Da quicomo.it 11 mar 2026

Oggi a Como, lungo via I Maggio, un’auto si è ribaltata su un lato durante la tarda mattinata. Due donne sono state soccorse dai volontari e dai sanitari inviati sul posto. La vettura si trovava in una zona trafficata della strada quando si è verificato l’incidente. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le ambulanze.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 11 marzo 2026, a Como, dove un’auto si è ribaltata su un lato lungo via I Maggio. L’allarme è scattato intorno alle 12.40, quando sul posto sono stati attivati i soccorsi.Secondo le prime informazioni, per cause ancora da chiarire una vettura si è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

