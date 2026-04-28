Doppietta italiana su Ndicka | non incassa solo la Roma

Il difensore ivoriano, attualmente sotto contratto con una squadra italiana, ha attirato l’interesse di diversi club all’estero. La Roma non è l’unica società a seguire la sua situazione, e tra le pretendenti ci sono anche altre squadre straniere. La società italiana ha una percentuale sulla futura cessione del giocatore, mentre il calciatore è al centro di trattative che coinvolgono più club europei.

Il difensore ivoriano ha diversi estimatori all’estero e ha una percentuale sulla cessione In attesa di conoscere chi sarà il prossimo direttore sportivo, a prescindere da chi sarà a condurre le danze del calciomercato, la Roma entro il 30 giugno dovrà lavorare alacremente sul fronte cessioni per centrare il target imposto dal fair play finanziario dell’ Uefa. (Ansa Foto) – calciomercato.it Un obiettivo che il club giallorosso proverà a raggiungere soprattutto attraverso le plusvalenze, puntando sui calciatori ingaggiati a parametro zero, come Evan Ndicka o Mile Svilar, e su quelli che hanno visto aumentare il loro valore da quando sono arrivati nella Capitale, come Manu Koné.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Doppietta italiana su Ndicka: non incassa solo la Roma Notizie correlate Inchiesta arbitri, fari puntati anche su Inter Roma. La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck al vaglio degli inquirentidi Francesco SpagnoloInchiesta arbitri, i fari sono puntati anche su Inter Roma e sul mancato rigore concesso ai nerazzurri. Indagine arbitri, anche Inter-Roma nel mirino! La risposta del Var sul fallo da rigore di Ndicka su Bisseck: «Fatti i fatti tuoi»Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i...