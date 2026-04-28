Dopo un anno di agonia ecco la liquidazione giudiziale per la Aghito Zambonini

Da padovaoggi.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Padova ha deciso la liquidazione giudiziale della Aghito Zambonini Spa, con sentenza depositata il 24 aprile. L’azienda, con stabilimenti a Noventa Padovana e Fiorenzuola d’Arda, si occupa di progettare, produrre e installare facciate. La decisione arriva dopo un anno di procedura legale. La liquidazione riguarda l’intera azienda e le sue attività.

Con sentenza depositata il 24 aprile il tribunale di Padova ha decretato la liquidazione giudiziale della Aghito Zambonini Spa, azienda con stabilimenti a Noventa Padovana e Fiorenzuola d’Arda in provincia di Piacenza, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di facciate per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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