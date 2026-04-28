Dopo un anno di agonia ecco la liquidazione giudiziale per la Aghito Zambonini
Il tribunale di Padova ha deciso la liquidazione giudiziale della Aghito Zambonini Spa, con sentenza depositata il 24 aprile. L’azienda, con stabilimenti a Noventa Padovana e Fiorenzuola d’Arda, si occupa di progettare, produrre e installare facciate. La decisione arriva dopo un anno di procedura legale. La liquidazione riguarda l’intera azienda e le sue attività.
Con sentenza depositata il 24 aprile il tribunale di Padova ha decretato la liquidazione giudiziale della Aghito Zambonini Spa, azienda con stabilimenti a Noventa Padovana e Fiorenzuola d’Arda in provincia di Piacenza, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di facciate per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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