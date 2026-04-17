Nella giornata del 17 aprile 2026, è stata disposta la liquidazione giudiziale della Ternana calcio, che si traduce in un procedimento che ne verifica la situazione economica e patrimoniale. Contestualmente, è stato deciso anche l’esercizio provvisorio, permettendo al club di continuare le attività sportive e di completare il campionato in corso. La decisione riguarda esclusivamente la gestione legale del club e non prevede altre iniziative immediate.

Terni, 17 aprile 2026 – E’ stata disposta la liquidazione giudiziale (ex fallimento) della Ternana calcio. Lo ha deciso il tribunale di Terni in composizione collegiale al termine dell'udienza tenutasi in giornata. I giudici hanno anche nominato due curatori e un esperto in materia sportiva e disposto l'esercizio provvisorio della società per la durata di tre mesi, «sotto la direzione e vigilanza dei curatori». Esercizio provvisorio è stato disposto dal tribunale - si legge nella sentenza - «a tutela del patrimonio aziendale e, più in particolare, del 'titolo sportivo’ indispensabile per conservare l'affiliazione alla Figc e per la partecipazione al campionato professionistico di calcio; titolo che, invece, sarebbe irrimediabilmente perduto se la Ternana calcio cessasse la sua attività».🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, disposti la liquidazione giudiziale e l’esercizio provvisorio. Il club dovrebbe poter concludere il campionato

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