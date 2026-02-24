L’inchiesta Vitali e la richiesta di liquidazione giudiziale della Expand il tribunale | improcedibile l’istanza della Procura

Il tribunale ha dichiarato improcedibile la richiesta di liquidazione giudiziale di Expand, collegata all’indagine sulla bancarotta fraudolenta dei fratelli Vitali. La decisione nasce dalla volontà di evitare un procedimento che avrebbe interrotto le attività della società, già sotto osservazione. La scelta del giudice riguarda esclusivamente il fronte civile, mentre le indagini penali continuano a seguire il loro corso. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Si chiude, almeno per ora, il fronte civile del braccio di ferro tra la Procura di Bergamo e la Expand Srl, società legata ai fratelli Cristian e Massimo Vitali già coinvolta nell’inchiesta per bancarotta fraudolenta. Con decreto del 19 febbraio, il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile l’istanza di liquidazione giudiziale presentata dalla Procura, rilevando l’assenza del requisito previsto dall’articolo 49, quinto comma, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: non risultano debiti scaduti superiori a 30 mila euro. Proprio questo era stato il perno della difesa degli avvocati Enrico Felli e Sara Colli, che assistono Expand e che avevano sostenuto come la società non versasse in stato di insolvenza, evidenziando una situazione debitoria contenuta e non esigibile, oltre al riassetto finanziario legato ai rapporti con Vitali Spa e al progetto dell’autostrada Bergamo-Treviglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'inchiesta Vitali e la richiesta di fallimento della Expand: nel braccio di ferro tra Procura e legali entra anche la Bergamo-TreviglioPrima udienza in Tribunale a Milano, ma la decisione non arriverà prima della prossima settimana. La difesa: non c'è alcuna insolvenza. Ma i pm mettono in dubbio il credito con Autostrade Bergamo ... bergamo.corriere.it

