Le valutazioni dell'intelligence militare dei Paesi Bassi segnalano un possibile cambio di fase nella sicurezza europea, con l'Ucraina al centro delle preoccupazioni. Dopo i recenti sviluppi nel Paese, l'attenzione si sposta sul rischio di escalation e sulla possibile escalation del confronto a livello NATO. Le fonti ufficiali indicano che la situazione potrebbe evolversi in modo diverso rispetto ai mesi precedenti, mantenendo alta l’attenzione sulle dinamiche militari nella regione.

Le più recenti valutazioni dell’intelligence militare dei Paesi Bassi indicano un possibile cambio di fase nella sicurezza europea. Secondo il rapporto annuale diffuso nel 2025, la Russia potrebbe arrivare, nel giro di circa un anno dalla fine delle ostilità in Ucraina, a disporre delle risorse necessarie per mettere alla prova la tenuta della NATO. Non si tratterebbe, almeno nelle ipotesi considerate più probabili, di un confronto diretto su larga scala, quanto piuttosto di operazioni circoscritte con un obiettivo essenzialmente politico: verificare la capacità dell’Alleanza di reagire in modo compatto. Il nodo temporale dopo la guerra. Finché il conflitto in Ucraina resta aperto, un confronto diretto con la NATO viene considerato altamente improbabile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo l’Ucraina il rischio escalation: l’intelligence olandese guarda al confronto con la Nato

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