Meloni | Crisi del diritto internazionale dopo l’Ucraina il rischio ora è un’escalation in Medio Oriente

La presidente del Consiglio ha dichiarato che la crisi del diritto internazionale si è acuita dopo gli eventi in Ucraina e ha avvertito che il rischio di un’escalation si sta spostando in Medio Oriente. Durante un’intervista al TG5, ha evidenziato le conseguenze delle tensioni attuali e ha sottolineato come queste possano influenzare la stabilità globale. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione internazionale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lancia un nuovo allarme sul quadro internazionale e sulle ripercussioni delle tensioni in Medio Oriente, in un'intervista al TG5 che andrà in onda questa sera. Al centro delle sue dichiarazioni, la crisi del diritto internazionale, il conflitto con l'Iran e la sicurezza degli italiani all'estero. "Una stagione di caos dopo la guerra in Ucraina" «Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina: quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos», afferma la premier.