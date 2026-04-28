Dopo lo sport bando da 3 milioni per i grandi eventi culturali e turistici

A una settimana dalla pubblicazione dell'avviso per i grandi eventi sportivi, ieri (27 aprile 2026) la Regione Puglia ha lanciato il bando "Grandi eventi secondo semestre 2026", che mette a disposizione ben 3 milioni di euro per eventi culturali e turistici di alto profilo. L'obiettivo è.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions

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Una raccolta di contenuti

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