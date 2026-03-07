Comune via al bando per eventi turistici e sportivi | domande entro il 31 marzo

Il Comune ha aperto un bando dedicato a eventi turistici e sportivi, con scadenza per le domande fissata al 31 marzo. La delibera, approvata dalla Giunta comunale e firmata dall’assessore al Turismo e Sport, Alessandro Anello, riguarda la selezione di progetti che rientrano nella programmazione degli eventi previsti per il 2026. La procedura mira a individuare iniziative di promozione nel settore turistico e sportivo.

L'avviso, che lunedì sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, è rivolto ad associazioni e imprese, enti, istituzioni, società, organismi di promozione turistica, sportiva e culturale. Le istanze dovranno essere inviate via Pec ([email protected]) all'ufficio Turismo, sport e gestione impianti sportivi entro il 31 marzo. "L'obiettivo dell'amministrazione comunale - dice l'assessore Anello - è quello di procedere alla programmazione delle manifestazioni di promozione turistica e turistico-sportiva che, in via diretta o indiretta, contribuiscono alla crescita turistica-sportiva della città.

