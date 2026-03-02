Santarcangelo via ai lavori all' ufficio postale dopo l' assalto al bancomat
L’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna è stato chiuso temporaneamente per permettere lavori di riparazione e messa in sicurezza. I lavori sono stati avviati dopo che il bancomat dell’ufficio è stato assaltato. La chiusura riguarda le operazioni di sportello e si protrarrà fino al completamento degli interventi. La situazione è stata resa nota tramite comunicato ufficiale.
L’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna è temporaneamente chiuso per poter eseguire lavori infrastrutturali resi necessari dopo l'assalto al bancomat. Durante tutto il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, inesitate la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Riaperto l'ufficio postale di via Di Sotto dopo l'assalto al bancomat: spazi rinnovati e più sicurezza ed efficienzaCome annunciato è stato riaperto oggi, giovedì 29 gennaio, l’ufficio postale Pescara 12 di via Di Sotto, ai Colli.
Oltre ai danni, la beffa: dopo l’assalto al postamat Villa Convento senza ufficio postaleLa situazione di disagio portata all’attenzione del consiglio comunale e del sindaco dal consigliere Rotundo.
Santarcangelo, vandali all'ufficio postale: sede chiusa per lavori, servizi trasferiti a San MartinoA seguito dell’atto vandalico che nei giorni scorsi ha colpito l’ufficio postale di Poste Italiane nel centro storico di Santarcangelo di Romagna, la sede è stata temporaneamente chiusa per consentire ... altarimini.it
