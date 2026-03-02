Santarcangelo via ai lavori all' ufficio postale dopo l' assalto al bancomat

L’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna è stato chiuso temporaneamente per permettere lavori di riparazione e messa in sicurezza. I lavori sono stati avviati dopo che il bancomat dell’ufficio è stato assaltato. La chiusura riguarda le operazioni di sportello e si protrarrà fino al completamento degli interventi. La situazione è stata resa nota tramite comunicato ufficiale.