Dopo l' arresto in stazione pusher sfonda il vetro della Volante

A Padova, gli agenti della Questura hanno arrestato un uomo sospettato di spaccio poco dopo averlo individuato in stazione. Durante il tentativo di fuga, il soggetto ha sfondato il vetro di una volante per cercare di scappare, ma è stato comunque fermato e messo a disposizione delle autorità. L'episodio si aggiunge alle operazioni di contrasto allo spaccio che proseguono in città.

Non si ferma la lotta allo spaccio a Padova. Ancora una volta gli agenti della Questura sono riusciti ad intercettare un pusher che si muoveva con fare sospetto ed è stato prontamente assicurato alla giustizia. Il 26 aprile gli agenti della sezione "Volanti" hanno arrestato un 22enne cittadino.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Fermato nell’area di sosta Lario Est sull’A9: senza patente si infuria e sfonda a calci il finestrino della volanteAlla guida di un’auto a noleggio senza patente, si ribella al controllo nell’area di servizio e manda in frantumi il finestrino della volante:... Camion sfonda transenne della Casa Bianca: c’è un arrestoMomenti di tensione alle prime ore del mattino a Washington, dove un camion ha urtato e superato alcune barriere di sicurezza collocate nelle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Oggi la giornata me la pagate voi. Centurione arrestato dopo l’aggressione a due volontari; Avrebbe fatto da tramite con la mafia albanese, indagata l'avvocatessa Daniela Paccoi; PUSHER TENTA LA FUGA DOPO L'ALT DELLA LOCALE; Far West in pieno giorno dopo un controllo antidroga: arrestato un uomo. Lo storico proprietario della casa di Mamma ho perso l’aereo è morto dopo l’arresto per pedopornografiaTrovato morto in una riserva naturale l'ex proprietario della casa di Mamma ho perso l'aereo: John Abendshien era stato arrestato per detenzione di materiale ... fanpage.it Pesaro, scappa dalla comunità dopo l’arresto: la fuga del 16enne della baby gang di piazzale Matteotti dura 24 orePESARO Arrestato due settimane fa, evade dalla comunità per minorenni. Rintracciato dai carabinieri finisce in carcere. E’ uno dei ragazzini che facevano parte della banda ... corriereadriatico.it Scosse di terremoto dopo la revoca dell’incarico di Beatrice Venezi al Teatro La Fenice di Venezia, la direttrice denuncia un clima di tensione e "bullismo" che si starebbe protraendo da mesi. Venezi ha spiegato di aver appreso della decisione del suo licenzia facebook Grazia a Minetti, dopo la nota del Quirinale, il ministero della Giustizia punta sul capro espiatorio: “Ha gestito tutto Giusi Bartolozzi”. @lianamilella x.com