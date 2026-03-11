Camion sfonda transenne della Casa Bianca | c’è un arresto

Da caffeinamagazine.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore del mattino a Washington, un camion ha urtato alcune barriere di sicurezza vicino alla Casa Bianca e le ha superate. La polizia ha subito intervenuto e ha arrestato il conducente. L'incidente ha provocato un temporaneo blocco delle strade circostanti mentre venivano gestite le operazioni di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento.

Momenti di tensione alle prime ore del mattino a Washington, dove un camion ha urtato e superato alcune barriere di sicurezza collocate nelle immediate vicinanze della Casa Bianca. L’episodio è avvenuto intorno alle 6.30 (ora locale) e ha fatto scattare in pochi secondi le procedure di emergenza previste per l’area, una delle più sorvegliate degli Stati Uniti. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, bloccando il mezzo e fermando il conducente. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, non risultano persone ferite. Dopo l’impatto, l’accesso alle strade adiacenti è stato temporaneamente limitato per consentire le verifiche sul veicolo e la gestione dell’eventuale rischio per la sicurezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Usa, camion sfonda transenne Casa Bianca: nessun ferito, autista arrestato(Adnkronos) – Un camion ha travolto le transenne intorno alla Casa Bianca alle 6.

Il video virale della fuga: 27enne si rifugia nel camion della nettezza urbana per evitare l’arrestoHa tentato di sottrarsi a un controllo del traffico, ma la fuga si è conclusa in modo insolito.

Altri aggiornamenti su Casa Bianca

Discussioni sull' argomento Usa, camion sfonda transenne Casa Bianca: nessun ferito, autista arrestato; Steatosi epatica, Murelli (Lega): Troppe disomogeneità, tutelare l’equità; Salvioni (Amaf): Diagnosi precoce fondamentale in colangite biliare primitiva; Piccolo (Gilead): Terapia trasformativa per colangite biliare primitiva.

Usa, camion sfonda transenne Casa Bianca: nessun ferito, autista arrestatoAttimi di altissima tensione nel cuore del potere statunitense, dove un camion ha travolto le barriere di sicurezza poste a protezione della Casa Bianca. L’episodio si è verificato intorno alle 6:30 ... thesocialpost.it

Trova facilmente notizie e video collegati.