Fermato nell’area di sosta Lario Est sull’A9 | senza patente si infuria e sfonda a calci il finestrino della volante
Un uomo fermato nell’area di sosta Lario Est sull’A9 perde il controllo quando viene scoperto senza patente. Inizia a urlare e si agita molto, minacciando gli agenti di polizia. Dopo aver rifiutato le istruzioni, si infuria e colpisce con calci il finestrino della volante, che si rompe. La scena si svolge sotto gli occhi di alcuni passanti, che assistono increduli alla scena di violenza improvvisa. Gli agenti riescono a bloccarlo e a portarlo in questura per ulteriori accertamenti.
Alla guida di un’auto a noleggio senza patente, si ribella al controllo nell’area di servizio e manda in frantumi il finestrino della volante: arrestato per resistenza Un controllo di routine in autostrada che degenera in pochi minuti. Urla, minacce, calci contro la volante e un finestrino in frantumi. È successo ieri pomeriggio sull’A9, all’area di servizio Lario Est, dove un 27enne marocchino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ripercorriamo i fatti. Erano circa le 16 quando le volanti della polizia di Stato di Como sono state inviate in supporto a una pattuglia della polizia stradale, impegnata in un controllo su un’auto a noleggio.🔗 Leggi su Quicomo.it
