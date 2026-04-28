Dopo aver dichiarato posizioni pacifiste, il governo ha approvato un incremento del 50% nelle spese per la difesa. In parallelo, sono stati destinati 355 milioni di euro a fonti di energia nucleare e un pagamento consistente è stato effettuato a una compagnia energetica russa per il gas. Questi provvedimenti hanno suscitato critiche e discussioni sulla coerenza delle scelte ufficiali.

Pedro Sánchez è il nuovo idolo della sinistra. Da Barcellona, dove la scorsa settimana si è tenuto il primo vertice dei progressisti di tutto il mondo, Elly Schlein ha infatti adottato l’agenda del Psoe «per battere le destre italiane». Il segretario del partito socialista, nonché capo del governo di Madrid, è dunque il nuovo fulgido esempio da seguire secondo la capa del Pd. Beh, allora andiamo a vedere che cosa sia stato capace di fare l’uomo che, tra scandali e giravolte, da otto anni tiene stretta la poltrona di premier oltre a quella di presidente dell’Internazionale socialista. Cominciamo dalle armi, che il pacifista Pedro Sánchez aborrisce, così come la guerra.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dopo il gas di Putin, Sánchez compra armi

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