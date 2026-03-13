Nelle ultime due settimane, le entrate di Mosca sono aumentate di circa 2,4 miliardi di dollari, grazie alle attività legate alla guerra in Iran e alle esportazioni verso l’Asia. Putin riceve circa un miliardo di dollari in più ogni settimana, con un incremento che si riflette nei flussi di denaro provenienti da questi settori. I dettagli sui movimenti finanziari di Mosca evidenziano questa crescita consistente.

Durante la settimana che ha portato all’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran sabato 28 febbraio, il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha detto qualcosa che in altri momenti gli sarebbe forse costato il licenziamento. O peggio. Siluanov ha spiegato che il governo doveva cambiare qualcosa, perché nel bilancio di Mosca mancano le risorse. Le entrate da petrolio e gas a gennaio, all’equivalente di 5,1 miliardi di dollari, erano dimezzate rispetto allo stesso mese del 2025; febbraio prometteva di finire nello stesso modo e la Russia rischiava di esaurire in poco più di un anno le risorse del Fondo sovrano nazionale, chiamate a compensare per le esigenze di spesa non coperte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Perché Putin incassa un miliardo in più ogni settimana con la guerra in Iran e l'Asia compra da lui

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